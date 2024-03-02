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İBB Adayı Murat Kurum'dan CHP lideri Özel'in 'bedelli askerlik' sözlerine tepki

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#Murat Kurum#Özgür Özel#İBB
İBB Adayı Murat Kurumdan CHP lideri Özelin bedelli askerlik sözlerine tepki
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 23:20

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil’ sözlerine tepki gösterdi. Kurum, “Özgür Efendi, sen kimsin ki; 650 bin gencimizin ve ailelerinin vatan sevgisini sorguluyorsun. Özgür Efendi 31 Mart akşamı eş genel başkanlığını bırakacak. Hem kendisi hem de kibri aklının önüne geçmiş yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan Ekrem Bey süresiz tatile gidecekler” diye konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sadece İstanbul Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla akşam yemeğinde bir araya geldi.

İBB Adayı Murat Kurumdan CHP lideri Özelin bedelli askerlik sözlerine tepki

Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil’ sözlerine tepki gösterdi. Kurum, “Özgür Efendi, sen kimsin ki; 650 bin gencimizin ve ailelerinin vatan sevgisini sorguluyorsun. Özgür Efendi 31 Mart akşamı eş genel başkanlığını bırakacak. Hem kendisi hem de kibri aklının önüne geçmiş yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan Ekrem Bey süresiz tatile gidecekler” şeklinde konuştu.

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"5 SENELİK FETRET DEVRİNİ BİTİRECEĞİZ"

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“İstanbul’un 5 yıllık fetret devrini bitireceğiz” diyen Kurum, “İstanbul’daki deprem riskini ortadan kaldıracağız. Trafik çilesine yapacağımız metrolarla, karayolları tünelleriyle ve kavşak düzenlemeleriyle son vereceğiz. İstanbul’un 571 yıllık onurunu, gururunu yeniden İstanbul diyerek şaha kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

İBB Adayı Murat Kurumdan CHP lideri Özelin bedelli askerlik sözlerine tepki

Murat Kurum, "Algı ve reklam belediyeciliği yapan mevcut İBB yönetiminin aksine ‘Gerçek Belediyecilik’ yapacağız. Bizi arayanlar; başımızdaki baretimizle, ayağımızdaki çizmemizle, sırtımızdaki montumuzla bizi İstanbul’umuz için koşarken bulacak. Biz hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların tarafında olmayacağız. Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız. Biz hiçbir zaman sözünü yiyenlerin tarafında olmayacağız.” dedi.

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İBB Adayı Murat Kurumdan CHP lideri Özelin bedelli askerlik sözlerine tepki

 

 

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#Murat Kurum#Özgür Özel#İBB

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