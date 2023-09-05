IBANcell... Açıklama kısmıyla tehdit etti

Haberin Devamı

Soruşturma dosyasına göre, evli işinsanı İsa B., yaklaşık 10 yıldır Türkiye’de yaşayan Kırgızistan vatandaşı Dılıara T. ile duygusal bir ilişki yaşamaya başladı. Çiftin, yaklaşık 2 yıldır süren ilişkileri devam ederken, geçen mayıs ayında genç kadın hamile olduğunu öğrendi. Ancak İsa B., çocuğun alınmasını istedi.

HER YERDEN ENGELLEDİ

Çift arasındaki tartışma süreci devam ederken, genç kadın düşük yaptı. Yaşanılan tartışmaların ardından İsa B., genç kadını bütün iletişim kanallarında engelledi. Genç kadın da işinsanının banka hesaplarına 1 TL göndererek, dekontun açıklama kısmına ise İsa B.’ye yönelik mesajlar yazdı. Gönderilen mesajlara İsa B. de aynı şekilde yanıt verdi.İsa B. genç kadının kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla 15 Ağustos’ta şikâyetçi oldu. İşinsanı alınan ifadesinde, Dılıara T.’nin beraberken çektikleri fotoğrafları ailesine göndermekle tehdit ettiğini, şantaj yaptığını ileri sürerek, “Bu şantajlara dönmeyince, abim İbrahim B.’ye yazdı. Toplamda 138 bin TL para istedi ve abim de de beni korumak amaçlı şantajlara boyun eğdi” dedi.

Haberin Devamı

İsa B. - İbrahim B.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dılıara T., hakkında ‘şantaj, tehdit, hakaret’ suçlarından soruşturma başlattı. Bu soruşturma gerekçe gösterilerek, Dılıara T.’nin ülkesine gönderildiği öğrenildi.