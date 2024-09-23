IBAN uyanıklarına kanmayın

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MAĞDUR OLUYORLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uyarı ve takipleri sonrası IBAN’la ödeme tercihinde ciddi bir azalma olduğunu ancak sistemin birçok alanda kullanılmaya devam ettiğini söyledi. IBAN’la yapılan ödemeler sonrası çok ciddi tüketici mağduriyetlerinin yaşandığına dikkati çeken Gündüz, şöyle devam etti:

EMSAL KARARLAR VAR

“Aldığınız hizmet ya da ürün ayıplı çıkarsa hakkınızı aramanız için elinizde fiş ya da faturanızın olması gerekiyor. IBAN’la ödeme yapıp altına açıklama yapmanız yeterli bir delil sayılmıyor. Tüketici mahkemeleri ve hakem heyetlerinin aldığı birçok kararda bunu görebiliyoruz.

SUÇ ORTAĞI OLURSUNUZ

Esnafı memnun etmek, daha ucuza mal ya da hizmet almak için tercih ettiğiniz bu yöntem başınıza büyük dertler açabilir. Belki de binlerce lira verdiğiniz bir ürün adeta çöp olabilir. Lütfen en küçük işlemde dahi fişinizi alın ve saklayın. Bu araç yıkaması da olabilir, tesisat işlemi de. Unutmayın; kayıt dışı yapılan her işlem sizi de suç ortağı yapar. ‘Ben parayı IBAN’la gönderdim ama altına açıklama yazdım’ savunması sizi korumaz. O açıklama, bahsettiğim işlemlerde hiçbir resmi nitelik taşımıyor. Tüketici olarak sizi koruyacak tek resmi belge fiş ya da faturadır.”