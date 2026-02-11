IBAN mağduru genç kız gözyaşlarıyla hapse girmişti, babası konuştu: 'Cezaevinde bile Özlem gibi mağdur çokmuş'

Haberin Devamı

Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Özlem Develi, iddiaya göre 2023 yılında dershaneden arkadaşı M.D.'ye özel bir bankadan hesap açıp kullanması için verdi. Bu süreçte M.D.'nin dershaneye gelmemesinden şüphelenen Develi, 15 gün sonra karakoldan çağrılarak, hakkında dolandırıcılıktan işlem yapılıp dava açıldı.

Genç kız durumu polis ekiplerine anlatıp M.D. hakkında şikayetçi oldu ve ardından bankadaki hesabını kapattırdı. M.D.'nin hesap kapatılmadan önce sosyal medya platformlarından çekiliş düzenleyip kazanan kişilerden para talep ettiği ortaya çıktı. Parayı ödeyen ancak çekilişten kazandığı ürünleri alamayan kişiler ise IBAN sahibi hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine Özlem Develi, geçtiğimiz haziran ayında cezaevine girdi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra çıkan genç kız, geçtiğimiz hafta Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dava sonucu 4 yıl 5 ay hapis cezası ve 149 bin 960 TL idari para cezası aldı. Genç kız hakkında açılan 20 davadan 11'inin ise ülke genelindeki çeşitli mahkemelerde sürdüğü öğrenildi.

22 Ocak'ta aranması varken röportaj veren ve gözyaşlarıyla tüm Türkiye'yi ağlatan Özlem, 4 Şubat'ta ise merkez Yüreğir ilçesindeki evinde polis ekiplerine teslim oldu. Genç kız, anne ve babasıyla vedalaşıp Mersin Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

"CEZAEVİNDE ÖZLEM GİBİ MAĞDUR ÇOKMUŞ"

Kızının tutuklanmasının ardından açıklamalarda bulunan baba Ahmet Develi, "Kızım böyle bir hata yaptı, menfaat ve çıkar ilişkisi yoktu, kızım iyi niyetinin kurbanı oldu. Biz zor durumda bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Kimse, kimseye IBAN'ını kullandırmasın. Kızım için ve diğer mağdurlar için inşallah iyi bir sonuç bekliyoruz. Düzenleme yapılacak deniyor, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberlere çıkmalarının ardından kendilerine birçok mağdurun ulaştığını da anlatan baba Develi, "Kızım gibi mağdur çok fazla. Haberlerden sonra ulaşanlar oldu, 14 ay hapis yatan birisi de ulaştı, zor durumda. Kızım gibi mağdur çok. Özlem şu anda cezaevinde ve 4 ay orada kalması bekleniyor. Tek sevindiğimiz 4 ayda kızımızın çıkacak olması. Bu dolandırıcılığı asıl yapanlar belli, onların ceza almasını istiyoruz. Cezaevinde bile Özlem gibi mağdur çokmuş" diye konuştu.