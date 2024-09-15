IBAN ile tahsilata 250 milyon TL’lik ceza

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Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu’nun IBAN yoluyla tahsilat yapmak isteyen mükellefler nezdinde yürüttüğü incelemelerde önemli bir aşamaya gelindi. Özellikle “POS çalışmıyor” gibi bahanelerle alacaklarını banka hesapları üzerinden tahsil etmek isteyen mükellefler yakın takibe alındı. ​​​​IBAN’a yönlendirilerek kayıt dışı bırakılan kazançların farklı sektörlere ait işletmelere ait olduğu tespit edildi. Örneğin, üç büyük ilde şubesi olan lüks bir restoran zinciri, değerli taş ve kuyumculuk alanında faaliyette bulunan bir markanın şubesi, büyük bir yedek parça alım satım işletmesi, düğün-organizasyon işletmeleri, sosyal medya fenomenleri, sanal pazar işletmeleri ile gayrimenkul ve araç alım-satımı yapan gerçek kişiler dikkati çekti.

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BAKAN ŞİMŞEK’TEN UYARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, çeşitli bahanelerle ödemelerini banka hesaplarından almak isteyen ve müşterilerine fiş, fatura düzenlemeyerek vergi kaçıran mükellefler için yürütülen incelemelerin genişletilerek sürdüğüne işaret eti. Şimşek, “Hesaplara gelen paraların başkalarına ait olduğunu belirten kişi ve firmalar yönüyle de incelemeler devam edecek” dedi.

Şimşek, şöyle konuştu: “Bakanlık olarak kayıt dışı yöntemlerle tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeleri yakından izliyoruz. Alacaklarınızı vergi dışı bırakacak şeklide IBAN ya da banka hesapları üzerinden tahsilat yapmayın, kayıt dışı faaliyetlere ortak olmayın. Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik yaygın ve yoğun denetimlerimiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek.”