İade kararında savcıdan dilekçe

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Başsavcıvekili Levy, mahkemeden ayrıca Cihantimur’un “taksirle adam öldürme ve yaralanmaya neden olma” suçundan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre Türkiye’ye iade edilebilir olduğunu tasdik etmesi için kararını ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunmasını talep etti. Savcılık, Cihantimur’un avukatlarının daha önce hâkime yaptıkları başvuruda davanın düşürülmesi talebine de itiraz etti.

10 YIL HAPİS İSTENECEK

Savcılığın sunduğu dilekçede Cihantimur’un işlediği suçla ilgili Türk Ceza Kanunu’na göre 10 yıl hapsi istenebileceğine, aynı suçun ABD’de işlenmesi durumundaysa 8 yıla kadar hapsinin istenebileceğine dikkat çekildi. Savcılık, Cihantimur’la ilgili son bir iade duruşmasının yapılmasını ancak duruşmada Türkiye’nin iade için sunduğu delillerin değerlendirilerek anlaşmaya uygunluk ve ABD hukukunda tanımlanan tasdik için yasal gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesi gerektiğini belirtti.