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İade kararında savcıdan dilekçe

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#Timur Cihantimur#Eylem Tok#İade
İade kararında savcıdan dilekçe
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 07:00

İstanbul Kemerburgaz’da 1 Mart gecesi ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine ve dört kişinin yaralanmasına yol açan Timur Cihantimur ile onu yurtdışına kaçıran annesi Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesiyle ilgili davaların görülmesine, Massachusetts eyaletindeki Boston Bölge Mahkemesi’nde devam ediliyor. Massachusetts Eyalet Bölge Başsavcısıvekili Joshua S. Levy, Cihantimur’un yargılandığı mahkemeye dün sunduğu dilekçede sanığın Türkiye’ye iade edilmesiyle ilgili kararın yapılacak duruşma öncesinde alınmasını istedi.

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Başsavcıvekili Levy, mahkemeden ayrıca Cihantimur’un “taksirle adam öldürme ve yaralanmaya neden olma” suçundan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre Türkiye’ye iade edilebilir olduğunu tasdik etmesi için kararını ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunmasını talep etti. Savcılık, Cihantimur’un avukatlarının daha önce hâkime yaptıkları başvuruda davanın düşürülmesi talebine de itiraz etti.

10 YIL HAPİS İSTENECEK

Savcılığın sunduğu dilekçede Cihantimur’un işlediği suçla ilgili Türk Ceza Kanunu’na göre 10 yıl hapsi istenebileceğine, aynı suçun ABD’de işlenmesi durumundaysa 8 yıla kadar hapsinin istenebileceğine dikkat çekildi. Savcılık, Cihantimur’la ilgili son bir iade duruşmasının yapılmasını ancak duruşmada Türkiye’nin iade için sunduğu delillerin değerlendirilerek anlaşmaya uygunluk ve ABD hukukunda tanımlanan tasdik için yasal gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesi gerektiğini belirtti.

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#Timur Cihantimur#Eylem Tok#İade

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