Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli gözaltında

Türkiye LGBTİ Birliği adlı Twitter hesabından, İslam dinine ve Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunuldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımı yapanı belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, paylaşımı yapan kişinin adresi belirlendi ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, paylaşımı yaptığı belirlenen M.C.S.’yi Fatih’teki evinde gözaltına aldı. M.C.S., sorgulanmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. M.C.S.’nin bilgisayarı ve cep telefonuna el konuldu. d’e Twitter hesabından hakaret eden M.C.S. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul Valiliği de başsavcılığın talimatları doğrultusunda, hesabın domain sahibinin gözaltına alındığı belirtildi.

BAKAN GÜL’DEN DE ‘HESAP VAKTİ’ TEPKİSİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından, “Peygamber Efendimize dil uzatan alçak müfteri için hesap vakti” açıklamasında bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter hesabından şunları kaydetti: “Peygamber Efendimiz rahmet elçisidir. İnsanlığı yücelten ilahi mesajın tebliğcisidir. İnsanlığın kurtuluşunun müjdecisidir. Peygamberimize söylenen çirkin söz tüm yüce değerler ve insanlık adına affedilemez.”