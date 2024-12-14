Hyundai’den 16 milyon liralık yatırım... Otomotiv devi Bağcılar Lisesi’nde

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Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Güney Kore merkezli otomotiv firması Hyundai ile önemli bir iş birliğine imza attı. Yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü, Uçak Bakım, Elektrik Elektronik, İnşaat, Makine, Metal ve Motorlu Araçlar Teknolojisi ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümlerinden oluşan okula Hyundai firması tarafından bir atölye kuruldu. 450 bin Euro yani, yaklaşık 16 milyon liraya mal olan atölye, okulun ‘Motorlu Araçlar Teknolojisi’ bölümünün bir alt dalı olan ‘Kaporta Boya’ alanındaki 60 öğrenci için hazırlandı.

YETKİLİ SERVİS GİBİ...

İçinde boyama alanından fırınlama bölümüne, araç iskeletinden bilgisayarlı şasi düzeltme tezgâhına kadar birçok ekipmanın bulunduğu atölyede öğrenciler, 2024 model Hyundai i20 aracıyla da uygulamalı eğitim alabilecek. Bu yatırımın özellikle sektördeki kalifiye eleman ihtiyacı için ilaç niteliğinde olduğunu belirten okul müdürü Mustafa Küçükaraba, şunları söyledi:

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KORELİLER İNCELEME YAPTI

“Kocaeli’nde Hyundai’nin fabrikası var. Bu fabrikanın eğitim personel müdürü, ekibiyle birlikte geçtiğimiz eğitim öğretim yılında okulumuzu ziyaret etti. Sektörün kalifiye insan ihtiyacının farkında oldukları için bizimle geleceğe dönük bir işbirliği yapmak istediler. Bu süreçte şirketin Güney Kore’deki temsilcileri de okulumuzda incelemeler yaptı. Ardından okul-sanayi işbirliği protokolü çerçevesinde imzalar atıldı. Geçtiğimiz ağustos ayında da okulumuzda atölye kurulumu için alan belirlendi ve şirket tarafından kurulum başladı. Sonuçta Hyundai tüm işlemleri ve cihazları temin ederek atölyeyi eğitim öğretime hazırladı.

MEZUN OLUNCA İŞLERİ HAZIR

Diğer yandan Hyundai, alandaki eğitimler için malzeme ihtiyacını sürekli karşılayacağına dair taahhüt verdi. Yani var olan sözleşmemizle dört yıl boyunca boya, cihaz ve ekipman gibi her türlü eksiğimizi giderecekler. Dört yılın sonunda ise sözleşmenin yenilenmesi halinde destekleri devam edecek. Ayrıca Hyundai, protokol kapsamında alanda eğitim gören öğrencilere burs desteği verecek ve onları istihdam edecek. Yani öğrenciler, bu okuldan mezun olur olmaz Hyundai’de işe başlayabilecek.”

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2024 MODEL i20 HEDİYE ETTİLER

-Okul müdürü Mustafa Küçükaraba,Hyundai’nin öğretmen ve öğrencilere eğitim de vereceğini söyledi: “Bizi kendi yetkili servisleri gibi tüm eğitim programlarına dahil edecekler. Şu an atölyemizde bulunan Hyundai i20 araç iskeleti ile birlikte verdikleri şasi düzeltme makinesi, henüz Türkiye’deki kendi yetkili servislerinde bile yok. Okulumuza da 2024 model Hyundai i20 verildi.”