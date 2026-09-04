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Huzursuzluk hissedince hemen baktı | Ev sahibi görünce başından aşağı kaynar sular döküldü: Her şey 20 dakika içinde olmuş

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#İstanbul#Avcılar#Soygun
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 15:10

İstanbul Avcılar'da bir daireye giden iki kadın, yatak odasındaki 1 milyon liralık ziynet eşyası ve parayı 20 dakika içinde çaldı. Büyük şok yaşayan ev sahibi, "Birden içim sıkıldı. Hemen emanetlerin olduğu yere baktım. Bütün kutuları boşaltmışlar. Yılların birikimi." dedi.

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Olay, Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın önünde bekleyen iki kadın, dışarı çıkan bir kişinin kapıyı açmasıyla içeri girdi. Asansöre yönelen kadınlar, üst kata çıkıp Nazlı Özgür'(59) ün evine girdi. 20 dakika içnde şüpheliler yatak odasında kutu içindeki ziynet eşyası ve paraları çalıp kaçtı.

Huzursuzluk hissedince hemen baktı | Ev sahibi görünce başından aşağı kaynar sular döküldü: Her şey 20 dakika içinde olmuş

Nazlı Özgür , akşam eve geldiğinde hırsızlığı farketti. Özgür, çarşamba günü saat 06.30 sıralarında torun bakmaya gittiğini, akşam döndüğünde kapıyı açarken bir gariplik farkettiğini, yatak odasına üstünü değiştirmeye gittiğinde halının yer değiştirdiğini fark ettiğini anlattı.

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Huzursuzluk hissedince hemen baktı | Ev sahibi görünce başından aşağı kaynar sular döküldü: Her şey 20 dakika içinde olmuş

'YILLARIN BİRİKİMİ..'

Özgür “Eşim yurt dışında. Kızım ve damadım Antalya’daydı. Birden içim sıkıldı. Hemen emanetlerin olduğu yere baktım. Bütün kutuları boşaltmışlar. Yılların birikimi 1 milyon TL üzerinde para ve takılarım vardı. Polisi aradık. Güvenlik kamerasına baktık. Bir farkına vardık ki 14.20’de iki kişi geliyor, 14.40’ta çıkıyorlar. Direkt asansöre biniyorlar. Evimize gelmişler, evde kimseyi bulamayınca içeri girmişler. Yakalanmalarını bekliyoruz.” dedi.

Huzursuzluk hissedince hemen baktı | Ev sahibi görünce başından aşağı kaynar sular döküldü: Her şey 20 dakika içinde olmuş

ŞÜPHELİLER KAMERADA

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları tarafından geliş ve gidişleri görüntülenen iki kadın ile ilgili kayıtları alırken, ayrıca evde parmak izi çalışması yaptı. 

Huzursuzluk hissedince hemen baktı | Ev sahibi görünce başından aşağı kaynar sular döküldü: Her şey 20 dakika içinde olmuş

 

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#İstanbul#Avcılar#Soygun

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