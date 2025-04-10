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Huzurevinde yangın paniği

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#Huzurevi#Yangın#İtfaiye
Huzurevinde yangın paniği
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 07:00

İstanbul Maltepe’de bulunan 3 katlı Maltepe Huzurevi’nde dün 05.00 sıralarında yangın çıktı. Toplam 73 araç ve 201 personelle yangına müdahale edildi.

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90 kişinin ikamet ettiği huzurevi sakinleri emniyetli alana tahliye edildi. Yangın, sabah saat 07.35’te tamamen söndürüldü. Dumandan etkilenen 17 huzurevi sakini ve 6 huzurevi çalışanı ile 3 bekçi, hastaneye kaldırıldı. Alaaddin Güler, Müjdat Şenocak ve Kamil Aydın’ın durumunun ağır olduğu, hayati tehlike bulunduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, yangının binanın birinci katında, kurum sakinlerinin kaldığı bir odadan çıktığı saptandı.

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#Huzurevi#Yangın#İtfaiye

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