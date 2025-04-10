Huzurevinde yangın paniği

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90 kişinin ikamet ettiği huzurevi sakinleri emniyetli alana tahliye edildi. Yangın, sabah saat 07.35’te tamamen söndürüldü. Dumandan etkilenen 17 huzurevi sakini ve 6 huzurevi çalışanı ile 3 bekçi, hastaneye kaldırıldı. Alaaddin Güler, Müjdat Şenocak ve Kamil Aydın’ın durumunun ağır olduğu, hayati tehlike bulunduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, yangının binanın birinci katında, kurum sakinlerinin kaldığı bir odadan çıktığı saptandı.