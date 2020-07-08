‘Huzurevinde salgın’ iddiasına çifte soruşturma

Aynı huzurevinde görev yapan babası Sadık Kaya’nın COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia eden kızı Merve Erdoğan da üç isim hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine, 3 yönetici hakkında soruşturma başlatıldı. Eskişehir Valiliği de şüpheliler hakkında idari soruşturma başlatarak, görevlerinden aldı.