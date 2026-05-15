Huzurevinde ölüme 21 bin lira ceza

Haberin Devamı

Çalışanlar, Uraz'a merhem sürdü. Daha sonra kızarıkları fark eden yakınları, kadını hastaneye götürdü. Uraz, 21 Eylül 2018'de yaşamını yitirdi. Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer, çalışanlardan şikâyetçi oldu. Başlatılan soruşturmada, ifadeleri alınan Nesrin Ö. ve Tuğçe A., suçlamaları reddetti. İddianamede Tuğçe A. asli, Nesrin Ö. ise tali kusurlu bulunurken, 2 tutuksuz sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanık Nesrin Ö.’ye, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan indirimle 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tuğçe A.’ya da ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan indirimle 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. İstinaf kararları onadı.

6 TAKSİTLE ÖDEYECEK

Aile avukatlarının itirazı sonrası huzurevinin doktoru Naciye S. (58) hakkında da İzmir 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan bir dava daha açıldı. Hâkim, Dr. Naciye S.’yi ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan indirimle 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı. Hapis cezası da 1060 günün karşılığı olarak 21 bin 200 lira adli para cezasına çevrildi. Ayrıca sanığın ekonomik durumu da göz önüne alındı. Sanığın, ödeme güçlüğe çekebileceği anlaşıldığından para cezasının da 6 eşit taksitle ödemesine hükmedildi.