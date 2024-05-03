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Huzurevinde dehşet: Bıçakla saldırdı, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı

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#Huzurevi#Antalya#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 10:01

Antalya'da İzzettin Söğüt (65), kaldığı huzurevinde husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda Selçuk Goncegül (73) ile Ali Serdar Batır (66) yaşamını yitirdi, Ahmet Özdemirel (74) ise yaralandı.

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Olay, saat 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Mektep Sokak'taki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana geldi. İzzettin Söğüt, aralarında husumet olduğu öne sürülen ve kendisiyle aynı huzurevinde kalan Selçuk Goncegül, Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'e bıçakla saldırdı.

Huzurevinde dehşet: Bıçakla saldırdı, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı

Söğüt olay sonrası yangın merdiveninden kaçtı. Huzurevi görevlilerinin ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Huzurevinde dehşet: Bıçakla saldırdı, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı

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Ekipler, İzzettin Söğüt'ü yakalamak için çalışma başlattı. Polis ve bekçilerin el fenerleriyle yaptığı aramada İzzettin Söğüt, Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalanıp gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Söğüt, işlemlerinin ardından Cinayet Büro ekiplerine teslim edilerek Antalya'ya getirildi. Selçuk Goncegül ve Ali Serdar’ın cenazeleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Huzurevinde dehşet: Bıçakla saldırdı, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı

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#Huzurevi#Antalya#Cinayet

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