Huzurevinde banyo sonrası ölüm! Doktor hakkında yakalama kararı çıktı

İzmir'de kaldığı huzurevinde banyo sonrası vücudunda yanıklar oluşan ve bu nedenle tedavi altına alınan 86 yaşındaki Fatma Uraz hayatını kaybetti. Olayla ilgili vefat eden yaşlı kadının yakınları "Taksirle ölüme neden olma" suçundan açılan davada huzuruevi doktoru hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşlı bakımevindeki Fatma Uraz'ın (86), banyo yaptırıldıktan sonra vücudunda oluşan kızarıklar nedeniyle hastaneye kaldırılıp, ardından hayatını kaybetmesine ilişkin davada, tutuksuz sanıklardan Nesrin Ö.'ye (56) verilen 2,5 yıl, Tuğçe A.'ya (57) verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası istinaf tarafından onanırken, diğer davada ise huzurevinde görev yapan doktor Naciye S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

BANYO SONRASI VÜCUDUNDA KIZARIKLIKLAR OLUŞTU!

Olay, 16 Eylül 2018'de özel yaşlı bakımevinde meydana geldi. Nesrin Ö. ve Tuğçe A. tarafından banyo yaptırılan Fatma Uraz'ın vücudunda kızarıklıklar oluştu, derisinin bazı bölümleri soyuldu. Çalışanlar, Uraz'a merhem sürdü. Daha sonra kızarıkları fark eden yakınları, kadını hastaneye götürdü. Uraz, 21 Eylül 2018'de yaşamını yitirdi. Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer, çalışanlardan şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada, ifadeleri alınan Nesrin Ö. ve Tuğçe A., suçlamaları reddetti. İddianamede Tuğçe A. asli, Nesrin Ö. ise tali kusurlu bulunurken, 2 tutuksuz sanık hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

KARARDA İNDİRİM UYGULANDI

İzmir 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Dairesi'nden gelen raporda; Uraz'ın yanık dışında travmatik bir tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı, ölümünün yanık ve gelişen komplikasyonlar (sıvı-elektrolit dengesizliği) sonucu meydana geldiği, Uraz'ın ölümüne yol açabilecek herhangi bir dermatolojik hastalığının tespit edilmediği belirtildi. Sanık Nesrin Ö., 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılırken, geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle ceza 2 yıl 6 aya düşürüldü. Diğer sanık Tuğçe A. da 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve verilen cezanın sanık üzerindeki etkileri nedeniyle indirim uygulandı ve ceza 3 yıl 4 aya düşürüldü.

DOKTOR HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ailenin avukatlarının itirazlarıyla huzurevinin doktoru Naciye S. (57) hakkında da İzmir 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan bir dava daha açıldı.

KARARLAR KESİNLEŞTİ

Nesrin Ö. ve Tuğçe A.'ya verilen cezalara yapılan itirazların ardından dosya, istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, cezaların tayin ve takdirinde isabetsizlik olmadığı, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı ve delille işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına karar verdi. Ceza Dairesi, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğuna da kanaat getirdi. İstinaf taleplerini reddeden İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararlarını onadı ve sanıklara verilen ceza kesinleşti.

ŞUBAT 2024'TEN BERİ İFADESİ ALINAMADI

Doktor Naciye S.'nin yargılandığı İzmir 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise 3'üncü duruşma görüldü. İlk 2 duruşmaya gelmeyen ve savunma yapmayan Naciye S., 3'üncü duruşmaya da katılmadı. Bunun üzerine ara kararda sanığın açık adresinin tespit edilememiş olması, Şubat 2024'ten beri ifadesinin alınmaya çalışılması ve sanığın duruşmalarda hazır olmaması sebebiyle yakalama emri çıkarılmasına karar verildi. 

BAKMADAN GEÇME!