Huzur iklimine sahip çıkacağız

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim mitinglerini dün Aydın’la sürdürürken, “Burası şehit Başbakanımız Adnan Menderes’in memleketidir. Öncelikle tüm milletimizin isimlerini kalbine kazıdığı Adnan Menderes ve arkadaşlarını bir kez daha yâd ediyorum” dedi. Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

27 MAYIS SIRADAN BİR DARBE DEĞİL

“Merhum Menderes ömrünü ülkemizin demokratikleşmesine, gelişmesine, güçlenmesine ve kalkınmasına adamış büyük bir devlet adamıydı. 14 Mayıs 1950 Menderes’in ‘Yeter söz milletindir’ diyerek başladığı yolculuğu, 27 Mayıs darbesi ile maalesef son buldu. 27 Mayıs sıradan bir darbe değildir. 27 Mayıs her şeyden önce 14 Mayıs’ın rövanşıdır. Pazar günü bu rövanşı alıyor muyuz? Öyleyse çok çalışacağız. 27 Mayıs milletten asla yüz bulamayanları, tank namlusuyla iktidara getirme operasyonudur. 27 Mayıs’ın senaristi CHP’dir. Yapımcısı CHP’nin bürokrasi, akademi ve medyadaki uzantılarıdır.





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Daha sonra da rahmetli Özal başta olmak üzere birçok siyasetçimiz bu tarz yöntemlerle sindirilmek istenmiştir. Bu süreçlerin aynısını biz de yaşadık. Vesayet kararlarıyla gözümüzü korkutmayı denediler. MİT kumpasıyla müsteşarımız üzerinden bizi hedef aldılar. Gezi operasyonlarında sokaklarımızı ateşe vererek bizi sindirmeye çalıştılar. 17-25 Aralık girişiminde, şimdi bizzat Bay bay Kemal’in montaj olduğunu itiraf ettiği kayıtlar üzerinden milli iradeyi gasp etmeye yeltendiler. 15 Temmuz’da FETÖ’cü ihanet çetesi eliyle ailece canımızı kastettiler. Milletimizle aramıza giremeyenler siyasete mühendislikleriyle, istihbarat operasyonlarıyla milli iradeyi yönlendirmek istedi. Biz 21 yıldır işte bu kirli senaryolarla da mücadele ettik.

VİDEOLARIN GAYESİ







Batıda vatan millet edebiyatı yapıp, doğuda Selo’ya özgürlük isteyen ikiyüzlülerin neyi amaçladıklarını çok iyi biliyoruz. FETÖ’cü ve bölücülerle gizli anlaşmalar yapanların, kimlere hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz. Londra’daki tefecilerden alınan sözlerin ne için alındığını çok iyi biliyoruz. Ortada öyle bir mesele yokken bir gece yarısı yayınlanan Kürt ve Alevi videolarının ne gayeyle yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bizim için Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Boşnak’ıyla hepsi bizim kardeşimiz. Biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz. Ayrım yapmayız.

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VATANDAŞLARIMA ÇAĞRI

Kaybedeceklerini anlayanların sokaklarımızı karıştırmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye’nin Suriyelileştirilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize ve ülkemizdeki huzur iklimine çok güçlü bir şekilde sahip çıkacağız. Buradan tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Son 2 aydır siyaset sahnesinde yaşanan rezillikler sizi üzüyor. Bölücü örgütün giderek artan pervasızlıkları biliyorum sizi öfkelendiriyor. Ama gün soğukkanlı olma, sabırla, basiretle hareket etme günüdür. Siyasi ikballeri uğruna sizi galeyana getirmeye çalışanlara fırsat vermeyin. 14 Mayıs günü sandık önünüze geldiğinde tepkinizi sandıkta gösterin. Kirli pazarlıkların hesabını sandıkta sorun. Göz göre göre sizlerin iradesini yok sayanlara cevabınızı sandıkta verin. ‘Tıpış tıpış oy vereceksiniz’ diyen bu kibir kulelerine hadlerini sandıktan bildirin.”

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SELAMIMI İLETİN

Türkiye’nin her 3-5 ayda bir siyasetin krize girdiği eskinin kelebek ömürlü koalisyon günlerine dönmemesi için hepimize görev düşüyor” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Pazara kadar olan kısıtlı vakti çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Sizlerden buraya gelemeyen her bir vatandaşıma muhakkak ulaşmanızı istiyorum. Kendisine benim selamımı ilettikten sonra oyuna talip olduğumuzu söylemenizi istiyorum. Kırgınlık varsa gönlünü alacağız, kafa karışıklığı varsa gidereceğiz. Kararsızsa tercihini Cumhur İttifakı’ndan yana kullanması için mutlaka ikna edeceğiz.

YURTDIŞINDA REKOR KATILIM

Erdoğan yurtdışındaki seçmenlere de şöyle seslendi: “Yurtdışında rekor bir katılım sayısına ve oranına ulaştık. Engelleme çabalarına, bölücülerin saldırılarına rağmen özgür iradelerini sandığa yansıtan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Havalimanlarından ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise 14 Mayıs’a kadar devam edecek. Sandık kapanma vaktine kadar oylarını buralarda kullanabilecekler.”

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DEPREMZEDE LİSELİYE ÜNİVERSİTEDE EK KONTENJAN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aydın’dan sonra Adana İstasyon Meydanı’nda vatandaşlara seslenirken depremzede lise öğrencilerine üniversitede 21 bin 560 ek kontenjan müjdesi de verdi:

“Adana’ya 21 yılda 126 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı’nı da 2025’te hizmete alacağız. Adana’yı Doğu Akdeniz’in en büyük lojistik üssü yapmakta kararlıyız. Milli güvenliğimize yönelik saldırılara cevabımızı nasıl savunma sanayimizi kurarak, sınır ötesi harekâtlarımızı yaparak cevap verdiysek, ekonomimize yönelik tuzaklarını da ekonomi politikalarımızı hayata geçirerek göğüsledik. Elbette sıkıntılar çektik ama hepsi çökertildi.

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GÜVENLİ EVLER OLACAK

Depremin ardından 8 Şubat’ta Adana’daydım. 11 ilimizin her birini defalarca ziyaret ettim. Hem dayanışma gösterdik hem de işlerin planlamasını sizlerle yaptık. İnşa ve ihya faaliyetlerini hızla yürütüyoruz. 837 bin çadırın yanı sıra 100 bin konteyner kurulumunu tamamladık. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacağız. Adana’da gelecekte yaşanabilecek afetleri de dikkate alarak kentsel dönüşüm planlıyoruz. Adana’yı, burada yaşayan her bir kardeşimi güven ve huzurla evlerinde oturduğu bir yer haline getireceğiz. Bunun için sizden biraz sabır biraz destek istiyoruz.

GENÇLERİMİZE HAYIRLI OLSUN

Lise öğrencilerimize müjde vermek istiyorum. Deprem illerimizdeki lise öğrencilerimize, kendi illerindeki devlet üniversitelerine yerleşirken genel yerleştirme dışında yüzde 25 ilave kontenjan ayırıyoruz. 21 bin 560 öğrencimizin yararlanabileceği düzenlememiz gençlerimize hayırlı olsun. Sıralama dışında puan önceliği ile ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Özel üniversitelerin tamamında birer kişilik yer tesis edilecek.”