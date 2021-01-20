'Huzur' aşısı

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve koruma evleri gibi kuruluşlarda kalan kişiler ve personele Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu dün yapılmaya başlandı. Bir haftada tamamlanması planlanan programda, resmi ve özel bakımevlerindeki 18 bin 450 personel ile 30 bin engelli, resmi ve özel huzurevlerindeki 14 bin 470 personel ile 24 bin 200 yaşlı olmak üzere toplam 87 bin 120 kişinin aşılanacağı açıklandı.

DARÜLACEZE’DE AŞI ODALARI

Türkiye genelinde aynı anda başlatılan çalışma kapsamında Ankara’da 75’inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan 245 yaşlı ve 170 personelin aşıları yapıldı. İstanbul’da da Darülaceze Müdürlüğü sakinlerine aşı vuruldu. 700 kişinin yaşadığı Kayışdağı'ndaki yerleşkede, dün gün boyunca 615 kişi aşılandı. Darülaceze Müdürlüğü, aşıların yapılması için Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına uygun aşı odaları hazırladı. Aşı olanlar bir süre müşahede odalarında bekletildi. Aşı çalışmaları, Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütüldü.

TEDBİRLER GEVŞEYECEK

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü doktor Orhan Koç, ikinci doz aşıların da 28 gün sonra yapılacağını hatırlatarak, “Sonrasında bir 15 gün daha bağışıklanmayla ilgili bir süre bekleyeceğiz. Ondan sonra tedbirlerimizi de ona göre esneteceğiz ve yaşlılarımız sevdiklerine, ailelerine, çocuklarına kavuşabilecek müjdesini vermek istiyorum” dedi.

ÇOK MUTLUYUZ

Aşıları yapılan Darülaceze sakinleri çok memnundu. 2017 yılından beri Darülaceze'de kalan 70 yaşındaki Safiye Kocabıyık, "Allah'ın izniyle sağlığımızı, sıhhatimizi istiyoruz. Ağrı sızı olmadı. İnşallah bundan sonra da bir şey olmaz. Allah'a yalvardım sabır, sağlık, sıhhat versin dedim. Bu süreçte odamızdan dışarıya çıkmadık" dedi. 80 yaşındaki Ayhan Uysal da "Hiçbir şey hissetmiyorum, çok iyiyim. Bir etkisi olmadı. Herhalde ilerisi için bir savunma mekanizması oluşturacak. İnsanın sağlığı ile ilgili bir şey, çok mutlu oldum tabii ki aşı olduğum için" ifadelerini kullandı.

90 YAŞ ÜSTÜ EVDE AŞILANDI





Dün sabah saatlerinden itibaren 90 yaş üzeri vatandaşların da aşılanmasına başlandı. Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Uygulama ekibi, 95 yaşındaki Rabia Yurtseven'i evinde aşıladı. Daha sonra 91 yaşındaki Zeliha Tura ve 97 yaşındaki Mehmet Buyraz´a aşıları yine evlerinde uygulandı. Önce sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlara, daha sonra aşıları vuruldu. 90 yaş ve üzeri aşılama kapsamında Ankara´da 11 bin 942, Türkiye genelinde 198 bin kişi bulunuyor.