Bahçeli, dua ettikten sonra Türkeş’in mezarına karanfil bırakıp, su döktü. Bahçeli, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Acılı günlerden geçiyoruz. COVID-19 yanında çevre ülkelerdeki büyük sıkıntılar, son Kudüs katliamları dikkate alındığı vakit hüzünlü ve buruk bir bayram geçirmekteyiz. İnşallah bayram sonrası huzur ve barış içerisinde bir Türkiye’yi görmek isteriz” dedi.

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