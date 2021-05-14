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Gündem
Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
Haber Giriş: 14.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Hüzünlü ve buruk bir bayram’

Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
‘Hüzünlü ve buruk bir bayram’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün bayram namazının ardından MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti.

Bahçeli, dua ettikten sonra Türkeş’in mezarına karanfil bırakıp, su döktü. Bahçeli, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Acılı günlerden geçiyoruz. COVID-19 yanında çevre ülkelerdeki büyük sıkıntılar, son Kudüs katliamları dikkate alındığı vakit hüzünlü ve buruk bir bayram geçirmekteyiz. İnşallah bayram sonrası huzur ve barış içerisinde bir Türkiye’yi görmek isteriz” dedi.

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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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