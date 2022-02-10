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Hüzün ve gurur bir arada... Tolga tahliye edildi

#Tolga Daşkıran#Abdulkadir Ahmadi#Bıçaklama
Hüzün ve gurur bir arada... Tolga tahliye edildi

Tolga Daşkıran, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi’ye engel olmaya çalışırken çıkan arbedede saldırganı sırtından bıçaklamıştı. Olayın ardından tutuklanan Daşkıran, dün tahliye edildi. Daşkıran’ın bakışlarındaki hüzün ile annesinin yüzündeki gurur görenleri etkiledi.

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ESKİŞEHİR’de geçen hafta cumartesi akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi (62), eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi’yi sokak ortasında bıçaklamıştı. Olaya şahit olan Tolga Daşkıran (19) ve arkadaşı Hüseyin Şahin (17) kadınların çığlıklarını duyarak duruma müdahale etti. Şahin, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklanmıştı. Daşkıran ise çıkan arbedede Abdulkadir Ahmadi’yi bıçaklamıştı. Yaralılardan kol ve karın kısmından bıçaklanan Shannaz Nazari ile sırtından bıçaklanan Abdulkadir Ahmadi, hayati tehlikeleri nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Olayın ardından Daşkıran, pazar günü tutuklanmıştı. Daşkıran ifadesinde, Abdulkadir Ahmadi’nin 2 kadını yere yatırıp bıçakladığını görünce engellemeye çalıştıklarını söylemişti. Eskişehir’de yaşanan ve “İkinci Kadir Şeker vakası” olarak anılan olay sonrası tutuklanan gence dün iyi haber geldi. Avukatının yaptığı itiraz kabul edildi ve tutuklu Daşkıran cezaevinden tahliye edildi. Daşkıran, yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanacak.

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‘AMACIM HAYAT KURTARMAKTI’

Daşkıran tahliye olurken, annesi Nazire Kurt da cezaevi kapısında oğlunun çıkışını bekledi. Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi’nde işlemleri tamamlanan Daşkıran, serbest kalınca kendisini bekleyen annesine sarıldı. Anne Kurt, mutluluk gözyaşı dökerek “Annem, kurban olurum sana” dedi. Annesine sarılan Daşkıran da gözyaşı döktü. Tahliye olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Daşkıran, “Amacım bir kadının hayatını kurtarmaktı. Böyle olmasını kimse istemez. Herkes izliyordu, ben arkadaşımla müdahalede bulunmak istedim. Çok mutluyum, kararı veren Türk adaletine çok teşekkür ederim” dedi.

‘OĞLUM GEREKENİ YAPTI’

Anne Nazire Kurt ise oğlunun kadınlar için savaştığını belirterek, “Çok mutluyum. Allah kimseye bunu yaşatmasın. Benim oğlum gurur duyulacak bir şey yaptı. Bir kadın için savaştı. Savaşımızı kazandık. İnşallah o kadın da kurtulur. Oğlum gerekeni yaptı. Üç can için mücadele verdi” diye konuştu. Daşkıran, ailesiyle birlikte cezaevinden ayrılarak evine döndü.

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Hüzün ve gurur bir arada... Tolga tahliye edildi

KADİR ŞEKER DE ENGEL OLMAYA ÇALIŞMIŞTI

Eskişehir’de yaşananlar, Konya’daki Kadir Şeker olayını akıllara getirmişti. 5 Şubat 2020’de, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker (20) parkta iki sevgilinin kavgasına tanık olmuştu. Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla’yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’a (32) engel olmak isterken aralarında arbede yaşanmıştı. Bu sırada Şeker, Duran’ı bıçaklayarak öldürmüştü. Şeker, 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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#Tolga Daşkıran#Abdulkadir Ahmadi#Bıçaklama

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