Hüzün, korku, sevinç, gözyaşı her anımız bir duygu patlaması

İzmir depreminin hemen ardından Ankara’dan gelen 133 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, yıkılan binaların enkazlarında çalışmalara başladı. Van’da, Elazığ’da, doğal afetlerde görev alan uzman JAK ekibi, Türkiye’yi sevince boğan Buse’nin, Elif’in, İdil’in ve Ayda’nın enkazdan çıkarılmasında büyük gayret gösterdi. JAK ekibinde 10 kadın subay, 4 canlı arama ve 1 kadavra köpeği de yer aldı. Ağustos ayında JAK’a başlayan ve ilk görevleri İzmir’deki deprem arama kurtarma faaliyeti olan Astsubay İlknur Aydın ile Süfeyda Akçoban, yaşadıklarını, duygularını Hürriyet’e şöyle anlattı:

JAK’IN KADIN SUBAYLARI

Astsubaylar İlknur Aydın ve Süfeyda Akçoban, JAK’ta göreve başlayalı 3 ay olmuş. Her ne kadar riskli bir görev yapsalar da ikisi de mesleklerini isteyerek seçmiş.

ERKEKLER NE YAPIYORSA...

Astsubay İlknur Aydın: Ağustos ayında JAK’a başladım, ilk görevim de İzmir oldu. Bu mesleği isteyerek seçtim, hayalini kurduğum bir mesleği yapıyorum şu an. Çalışırken soğukkanlılığımızı koruyoruz, erkek-kadın ayırımı yok bu meslekte. Erkekler ne yapıyorsa biz de aynısını yapıyoruz. Hatta yeri geldiğinde kadın olarak daha yardımcı olduğumuz durumlar da oluyor. Ayda’yı çıkaran ekibin içindeydim. Böyle bir mucizeye tanıklık etmek, Ayda’nın gözlerinin içine bakmak, o tebessümü görmek anlatılmaz bir duygu. Onun bakışı gülüşü, dünyalara bedel.



BU MUTLULUĞUN TARİFİ YOK

Astsubay Süfeyda Akçoban: Adımın anlamı Farsça’da ‘faydalı’ demek. Ben de vatanıma, milletime, insanlara faydalı olmak için JAK’ı, bu mesleği seçtim. İzmir depremi ilk görev yerim oldu. Çok farklı duygular içindeyim. Hüzün, korku, sevinç, mutluluk, umut, mucizeler, her şeyi bir anda yaşadık. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. İlk gün Buse çıkarılırken oradaydım, çalışma yapan ekibin içindeydim. Çok büyük mutluluk yaşadık, sonra Elif’i, İdil’i, son olarak Ayda’yı çıkardık. İnanılmaz duygular yaşıyorsunuz, bu mutluluğun tarifi yok, kelimelerle o anlar anlatılmaz.