Hüzün gemisini dünya gördü

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Gemini gemisinin yeni sakinlerinden, depremde ailesini ve arkadaşlarını kaybeden 30 yaşındaki Başak Atay, diğer birçok depremzede gibi ilk kez lüks bir yolcu gemisine bindiğini söyledi. Atay, insanların daha önce bu gemide nasıl eğlenceli anlar geçirdiğini düşündüğünü söyleyerek, “Garip bir rüyanın içinde gibiyim. Hiçbir yere varmayan bir gemi yolculuğuna çıkacağımı asla tahmin etmezdim” dedi.
DEPREMZEDELERİN YENİ EVİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gemiyi, Karadeniz’de doğalgaz çalışmaları yapan personelinin geçici barınması için kiralamıştı. Filyos Limanı’nda demirli gemi, deprem sonrası TPAO tarafından İskenderun’a gönderildi. 400 kabinli gemi yüzlerce depremzedeye ev sahipliği yapıyor.