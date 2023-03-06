Hüzün gemisini dünya gördü

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Gemini gemisinin yeni sakinlerinden, depremde ailesini ve arkadaşlarını kaybeden 30 yaşındaki Başak Atay, diğer birçok depremzede gibi ilk kez lüks bir yolcu gemisine bindiğini söyledi. Atay, insanların daha önce bu gemide nasıl eğlenceli anlar geçirdiğini düşündüğünü söyleyerek, “Garip bir rüyanın içinde gibiyim. Hiçbir yere varmayan bir gemi yolculuğuna çıkacağımı asla tahmin etmezdim” dedi.

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Enkazdan kurtulan 72 yaşındaki Ayşe Açıkgöz ise gemideki günlerini, çadır kentteki torunlarına kışlık kıyafet örerek geçirdiğini anlattı. 33 yaşındaki Ayşe Şimşek ise gemiye gelmeden önce, arabasında çocuklarıyla birlikte yardım gruplarının verdiği çorbalarla hayatta kaldıklarını, şimdi daha rahat olduklarını söyledi.

34 yaşındaki Gül Şeker de konteyner kentte yaşarken hamileliğinin son günlerini geçirmek için özel durumundan dolayı gemiye geçtiğini söyledi. Limanda demirli askeri bir gemide doğum yaptığını kaydeden Şeker, bebeğe yolcu gemisinin duvarlarında yazan, gemi şirketinin adı olan ‘Miray’ ismini verdiklerini anlattı.

DEPREMZEDELERİN YENİ EVİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gemiyi, Karadeniz’de doğalgaz çalışmaları yapan personelinin geçici barınması için kiralamıştı. Filyos Limanı’nda demirli gemi, deprem sonrası TPAO tarafından İskenderun’a gönderildi. 400 kabinli gemi yüzlerce depremzedeye ev sahipliği yapıyor.