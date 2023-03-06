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Hüzün gemisini dünya gördü

Güncelleme Tarihi:

#DEPREM#Gemi#TPAO
Hüzün gemisini dünya gördü
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 07:00

New York Times, Türkiye’yi sarsan büyük depremin ardından TPAO’nun İskenderun’a gönderdiği Gemini adlı yolcu gemisine yerleştirilen depremzedelerin yaşamını haber yaptı.

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Gemini gemisinin yeni sakinlerinden, depremde ailesini ve arkadaşlarını kaybeden 30 yaşındaki Başak Atay, diğer birçok depremzede gibi ilk kez lüks bir yolcu gemisine bindiğini söyledi. Atay, insanların daha önce bu gemide nasıl eğlenceli anlar geçirdiğini düşündüğünü söyleyerek, “Garip bir rüyanın içinde gibiyim. Hiçbir yere varmayan bir gemi yolculuğuna çıkacağımı asla tahmin etmezdim” dedi.

Hüzün gemisini dünya gördü


ARABA İÇİNDE YAŞIYORDUK

Enkazdan kurtulan 72 yaşındaki Ayşe Açıkgöz ise gemideki günlerini, çadır kentteki torunlarına kışlık kıyafet örerek geçirdiğini anlattı. 33 yaşındaki Ayşe Şimşek ise gemiye gelmeden önce, arabasında çocuklarıyla birlikte yardım gruplarının verdiği çorbalarla hayatta kaldıklarını, şimdi daha rahat olduklarını söyledi.

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Hüzün gemisini dünya gördü


GEMİDE DOĞUM YAPTI

34 yaşındaki Gül Şeker de konteyner kentte yaşarken hamileliğinin son günlerini geçirmek için özel durumundan dolayı gemiye geçtiğini söyledi. Limanda demirli askeri bir gemide doğum yaptığını kaydeden Şeker, bebeğe yolcu gemisinin duvarlarında yazan, gemi şirketinin adı olan ‘Miray’ ismini verdiklerini anlattı.

Hüzün gemisini dünya gördü

DEPREMZEDELERİN YENİ EVİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gemiyi, Karadeniz’de doğalgaz çalışmaları yapan personelinin geçici barınması için kiralamıştı. Filyos Limanı’nda demirli gemi, deprem sonrası TPAO tarafından İskenderun’a gönderildi. 400 kabinli gemi yüzlerce depremzedeye ev sahipliği yapıyor.

 

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#DEPREM#Gemi#TPAO

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