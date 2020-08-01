Hüzün dağlarıydı, huzur beldesi oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta Cudi Dağı’nın zirvesinde bulunan Nuh Peygamber Üs Bölgesi’nde görev yapan güvenlik görevlileriyle bayramlaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüştü. Bakan Soylu’nun telefonundan askerlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin Kurban Bayramı’nı kutlayarak şöyle konuştu:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAYRAM NAMAZINI MARMARİS’TE KILDI

“Ben de öncelikle Sefine sakinlerine şahsım, ailem, milletim adına en kalbi duygularla şükranlarımı bildirmek istiyorum. Gerçekten Cudi’nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu. Tabii Gabar’da da aynı hüzünleri hep yaşadık ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri haline dönüştürdü. Ben tekrar bu vesileyle Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Sizlerle şu anda beraber olan tüm komuta kademesine, tüm güvenlik güçlerimize tekrar şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Biz de Marmaris’teki güvenlik güçlerimizle beraberdik. Bayram namazımızı orada beraber eda ettik. Şu anda da onlarla vedalaştık, ayrıldık. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin.”

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da, “Sayın Cumhurbaşkanım, tüm Şırnaklılar adına sizlere en içten saygılarımızı sunuyor, bayramınızı kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Nuh’un Gemisi’nin bulunduğu yeri de talimatınızla inanç turizmine açmak istiyoruz. Sizleri en kısa zamanda Şırnak’a bekliyoruz” dedi.

‘O SÖZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi: “Mehmet Yarka kardeşim, öncelikle size verilmiş sözümü yerine getiremediğim için mahcubum. İlk fırsatta Allah’ın izniyle o sözü yerine getireceğiz. Süleyman Bey ile de görüştük geçen gün. O sözü inşallah çok çok farklı bir şekilde yerine getirmek istiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Tüm Şırnak halkına selamlar, saygılar. Kurbanımızı kesme mahalline gidiyoruz, nice bayramlara inşallah.” Bakan Soylu da, “Sayın Cumhurbaşkanım, hayırlı bayramlar diliyor, hürmet ediyoruz. Allah kabul etsin. Allah tekrarını nasip etsin inşallah” dedi.