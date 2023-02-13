Hüznün fotoğrafları

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KÖYÜNE YARDIM İSTEYEN KÖPEK

Kahramanmaraş’ta ulaşılamayan yerlerden biri olan Göksun Payamburnu köyüne gitmek harekete geçen Konyaaltı Belediyesi yardım ekibi yolunu kaybetti. O sırada karşılarına bir köpek çıktı ve adeta onlara yol gösterircesine aracın önünde koşmaya başladı. Ekiptekiler köpeğin kendilerine rehberlik ettiği anları kaydederken “Acaba bizi köye mi götürüyor” diye konuşuyordu. Köpek dakikalarca koştu ve gerçekten Göksun’a vardılar. Konyaaltı Belediyesi “Can dostumuz yolu gösterdi, yurttaşlarımıza erzak ulaştırdık” paylaşımı yaptı.

Yardım ekibine durmaksızın koşarak yol gösteren köpek böyle görüntülendi.

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TARİFSİZ BİR ACI

Uluslararası ajansların dünyaya servis ettiği bir fotoğraf. Adıyaman’da bir depremzede yan yana toprağa verilen yakınlarının mezarı başında gözyaşı döküyor. Mezarlara konulan taşlarda numaralar, toprağa saplanmış çubuklarda ise isimler yazılı. (Getty Images)

HAYAT YENİDEN YEŞERİYOR

Hatay’ın Defne ilçesinde hasarlı binadan çıkarılarak tedavi için İstanbul Çam ve Sakura Devlet Hastanesi’ne getirilen Gülşan Dağlı (40) bir bebek dünyaya getirdi. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Dağlı, yıllardır beklediği yavrusuna Hatice Ömür adını verdi.

BURASI ELAZIĞ HAVALİMANI

Deprem bölgesine yakın olan Elazığ Havalimanı’nda büyük hareketlilik var. Birçok vatandaş farklı kentlere uçmak için havaalanına akın etti.

ENKAZDA AYİN

Depremde kiliseleri hasar gören Hatay Sarılar Mahallesi ve Tokaçlı köyü sakinleri, pazar ayinini Aziz Georgios Manastırı’nda gözyaşları içinde gerçekleştirdi.

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KAHRAMAN PROTEO’YU KAYBETTİK

BÜYÜK felakete neden olan çifte depremin ardından Türkiye’ye gelen Meksika arama kurtarma ekibi içindeki Proteo adlı KÖPEK hayatını kaybetti. Meksika ekibi, Türkiye’ye geldikten sonra Adıyaman’daki enkazlarda arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Proteo’nun ölümü sosyal medyada üzüntüyle karşılandı. Meksika Savunma Bakanlığı (Sedena), Türkiye’de meydana gelen Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek verdiği köpeklerinden Proteo’nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Köpeğin ölüm şekli ve nedeni ile ilgili ise açıklama yapılmadı.

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TÖREN DÜZENLENDİ

Meksika arama kurtarma ekibi tarafından Proteo için cenaze töreni düzenlendi. Törende, Proteo’ya saygı duruşunda bulunuldu.

BELLA ARTIK İSTANBUL’DA

Hatay Antakya’ya bağlı Oğlakören köyünde evleri yıkılan aile, köpekleri ‘Bella’yı sahiplendirmek üzere sosyal medyadan bir çağrı yaptı. Kadıköy Belediyesi’nin bölgede çalışan ekipleri de çağrıyı görünce hemen harekete geçerek ‘Bella’nın İstanbul’a tahliyesini sağladı. 5 yaşındaki Alaska Malamut cinsi ‘Bella’yı İstanbul’dan üniversite öğrencisi Emek Aylin Lale sahiplendi.

‘Bella’yı sahiplenen Lale “Onun adına mutluyum ama ailesinden ayrıldığı için üzgünüm” dedi.