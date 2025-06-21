Huysuz Virjin’den çıplak garsonlara ‘Fun Pub’ta dans tartışması

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MUĞLA Marmaris, İngiliz turistlerin vazgeçilmez destinasyonlarından biri. Bölgede ‘Fun Pub’ olarak adlandırılan mekânlar da İngilizlerin yoğun biçimde hizmet aldığı adreslerden. Bu mekânlar Armutalan, İçmeler, merkez cadde ve Uzunyalı’da kümelenmiş durumda. Yaklaşık 35 - 40 işletme ‘Fun Pub’ adı altında hizmet veriyor. Bu mekânların bazıları hem otel, hem restoran hem de sahil işletmesi konseptiyle faaliyet gösteriyor. Mekânların geçmişi 20 yıla dayanıyor. Sektör temsilcilerinin anlatımlarına göre danslar da yeni değil. Ancak ilk başlarda Tarkan şarkıları, Huysuz Virjin taklitleri ve macarena danslarıyla başlayan konsept, son 10 yılda büyük bir değişim göstermiş.

‘HERKES HER İŞİ YAPIYOR’

Sektör, değişimin kaynağını maliyet kaygısı ve profesyonellikten kopmayla açıklıyor. Görüntülere konu olan dansçıların tamamı, 3-5 aylık garson. İşletmedeki komiler DJ’lik, aşçılar barmenlik yapıyor. Böyle bir ortamda da skandalların yaşanması kaçınılmaz oluyor. Kamu kurumlarının tespitine göre; sosyal medyaya konu olan görüntülerin bir bölümü geçmiş yıllara ait. Elbette bu yıl içinde çekilen görüntüler de var. Bazı görüntülerin yurtdışı kaynaklı olduğu iddiası ise kanıtlanmış değil.

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En kritik sorulardan birisi ise birkaç günde Marmaris’in imajını adeta yerle bir eden bu görüntüleri turizmciler, eğlence sektörü temsilcileri nasıl yorumluyor? İşte bu sorunun yanıtını ilk önce Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün’e sordum:

‘İÇ TURİZM PAZARI ETKİLENİR’

“Marmaris’te böyle bir eğlence kültürü var. Ama bu kültür yeni değil. Bu kültürün karşılığı var mı? Evet, var. Ancak biz bu karşılığı istemiyoruz. Marmaris’in böyle videolarla anılması hoş değil. Bu görüntülerin dış pazarda bir etkisi olmaz. Ancak iç pazarda durum farklı. O yüzden herkes kendine çeki düzen vermek zorunda. 15 yıl önce, İngiltere magazin sayfalarında bizim gençlerimiz ‘kara yağız delikanlılar’ diye anılırdı. Şimdi bu iş ‘barzoya’ dönüştü. Bizim çok güzel otellerimiz, çok güzel restoranlarımız var. Her biri ayrı bir marka. Bu sorun nasıl çözülür derseniz; biz hizmet kalitemizi artırdıkça misafir yapımız değişecek. O zaman bu tür görüntüler tamamen ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum.”

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Salim Uzun - Cengiz Aygün

‘TAM BİR TURİST KAPANI’

MARMARİS Barlar Sokağı Eğlence Turizmcileri Birliği Derneği Başkanı Kamil Issı ile bir araya geldim. Ve ona da aynı soruları yönelttim. İşte, aldığım yanıtlar: “40 yıldır Marmaris ticaret yapıyorum. ‘Fun Pub’ sorunu 10-12 yıl önce başladı. Her şey dahil sistemi içinde olmayan otellerin önüne restoranlar açıldı. Bu restoranlara hiçbir vasfı olmayan ekipler yerleştirildi. Garsonu dansçı, komiyi DJ yaptılar. Aşçılar barmen oldu. ‘Kostüm yoksa çıplak adam olsun’ dediler. O da yetmedi müşteriye masaj yapmaya başladılar. Biz tehlikeyi gördük, ama çözüm bulamadık. Bu mekânların asıl adı ‘turist kapanı.’ Oysa Marmaris ‘barlar sokağı’ ile anılmalı. Buradaki işletmeler Türkiye’nin en ünlü müzisyenlerini turistlerle buluşturuyor. Ekiplerimizin tamamı profesyonel. Son olaylara çok üzüldük. Ama kamu kurumları gereğini yaptı. Şimdi gidin bakın bir tane çıplak garson bulamazsınız.”

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‘FUN PUB’ÇILAR NE DİYOR

- ELBETTE tartışmanın bir tarafında da ‘Fun Pub’ işletmecileri var. Bazıları son denetimlerde ceza almadı. Bazıları ise geçici kapatma cezası aldı. İşte o işletmelerden 3 yetkili isimle bir araya geldim ve son bir haftada neler yaşadıklarını sordum...

Soner Erkul: “Evet, ‘Fun Pub’ işletiyoruz ancak böyle danslar yaptırmıyoruz. Müşterilerimizin büyük çoğunluğu İngiliz. Bu insanlar içinde gösteri olan eğlencelere adeta aşık. Biz de çeşitli animasyonlarla onların taleplerine yanıt veriyoruz. Ancak sosyal medyaya yansıyan dansları biz de eleştirdik. Bu tür uygulamaları yapan işletme sayısı bir elin parmaklarını geçmez. O işletmeler de gerekli cezaları aldı.”

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‘HERKES TRAVMA YAŞIYOR’

Mehmet Korkmaz: “Görüntülere yansıyan gençlerin tamamı hizmet elemanı. Bazılarını ben de tanıyorum. İçlerinden biriyle konuştum. Çok üzgün. Memleketine geri döneceğini söyledi. Herkes büyük bir travma yaşıyor aslında. Görüntüler işletmeci olarak bizi çok rahatsız etti. Kurunun yanında yaş da yandı.”

Yılmaz Keskin: “Sosyal medyada yaşanan infialden sonra arka arkaya denetimler yapıldı. Geçici süreyle kapanan işletmelerden biri de benimki. Benim işletmemde bu tür görüntüler hiçbir zaman yaşanmadı. Ben de Marmaris’in bu tür olaylarla gündeme gelmesinden rahatsızlık duydum.”

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Marmaris’te ‘ Fun Pub ’lar sahilde geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. Marmaris Barlar Sokağı’nda ise son derece nezih ve kaliteli işletmeler var.

‘HAKSIZLIK YAPILIYOR’

MARMARİS Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ise şunları söyledi: “Görüntüler ilçemizin geneline mal ediliyor ve bu durum tüm sektör paydaşlarını doğrudan etkiliyor. Destinasyonun tamamını hedef göstermek, kaliteli hizmet veren işletmelere ve turizm emekçilerine büyük haksızlık.”

Barlar Sokağı işletmecisi Mehmet Özenç ise “3-5 serserinin yaptığını bütün Marmaris esnafının üzerine yüklemesinler. Bu işletmeler öyle bir kültür oluşturdu ki komi olarak alacakları çocuğa ‘Dans edebiliyor musun’ diye soruyorlar” dedi.