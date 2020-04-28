Hutbeye tepki savcılıkta bitti

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, ramazan ayının ilk cumasında Hacı Bayram Camisi’nde kıldırdığı namazda verdiği hutbeyle başlayan tartışma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na taşındı. Başsavcılık soruşturma açarken, Diyanet İşleri Başkanlığı da Başkan Ali Erbaş’a yönelik sert bir bildiri yayınlayan Ankara Barosu yöneticilerine “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “Nefret ve ayırımcılık”, “Hakaret” suçlarını düzenleyen Türk Ceza Yasası’nın üç ayrı maddesinden yargılama talebiyle suç duyurusunda bulundu.

HUTBEDE NE DEMİŞTİ?

Erbaş, ramazan ayının ilk cuma hutbesinde, “Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim” demişti.

SOSYAL MEDYANIN BİRİNCİ GÜNDEMİ

Ankara Barosu da Erbaş’a karşı yayınladığı bildiride, “Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir” diye tepki gösterdi, ‘cadı avı’yla suçladı. Tartışma sosyal medyaya da taşındı. Twitter’da 130 bine yakın mesaj atılırken tartışma uzun süre ilk sırada yer aldı.

ERBAŞ’I DESTEKLEYENLER

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İslam’a saldıran provokatif zihniyet, İslam düşmanlığının zavallıca tezahürü olduğunu fark edecek bilgi temelinden de mahrumdur.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Ali Erbaş’ın ifade ettiği hususlarla nefret suçu teşhisi koymak faşist refleksi ifşa etmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İlahi hükmü dile getiren Ali Erbaş yalnız değildir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yüce dinimiz İslâm’ın kaideleri, Ali Erbaş hocaya keyiflerine göre sorgulanacak değildir.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ: Diyânet İşleri Başkanımıza sırf İslam’ın bazı hükümlerini dile getirdi diye saldıran baroları kınıyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Faşist açıklama tam bir terbiyesizliktir. ‘Cadı avı’na çıkmış olan Ankara Barosu’dur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Ali Erbaş hocamız çağları aydınlatan İslam’ın hükümlerini dile getirdi.

ERBAŞ’A TEPKİ GÖSTERENLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: Ayrıştırıcı ve nefret suçlarına gerekçe yaratan bu söylemi ve dini duyguları kullanarak bunu yapanları kınıyorum.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: Sakın ha! Ankara Barosu ve baroların yalnız ve sahipsiz olduğunu düşünmeyin.

Ankara Barosu: Ankara Barosu tarihinde hiçbir zaman dini değerleri aşağılamadığı gibi, görevi gereği Anayasa ile güvence altına alınan din ve vicdan hürriyetinin her zaman savunucusu olmuştur. Açıklamamızdan bir cümlenin alınarak sosyal medyada organize bir şekilde çarpıtılma çabasının ise laik devlet sisteminden uzaklaşılma arzusuna ve uzun zamandır her fırsatta saldırılan İstanbul Sözleşmesi’nin feshine dönük olması hiç de şaşırtıcı değildir.