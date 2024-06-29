×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Husumetlisinin iş yerine kurşun yağdırdı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Tuzla#Polis
Husumetlisinin iş yerine kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 04:23

İstanbul Tuzla'da husumetlisinin iş yerine gelen bir kişi dükkana kurşun yağdırdı. İş yeri sahibi ağır yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Haberin Devamı

Saldırı, 23.00 sıralarında, Şifa Mahallesi, İnönü Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet İbrahim Türk'ün iş yerinin önüne geldi. Türk'ü dışarıya çağıran saldırgan Türk'ün dışarı çıkmaması üzerine, iş yerine rast gele ateş etti.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Türk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Türk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Tuzla#Polis

BAKMADAN GEÇME!