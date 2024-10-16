Hasmıyla trafikte karşılaşınca dehşet saçtı... Otomobiliyle araca defalarca çarptı

Haberin Devamı

Olay, Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 kişi yolda karşılaştı. Taraflar arasında eskiye dayanan husumetleri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflardan biri otomobiliyle husumetlisinin aracına çarptı.

ARACI HASAR GÖREN KİŞİ KARŞI TARAFA TAŞ ATTI

Aracı hasar gören kişi ise, diğer aracın camına taş attı. Husumetlisinin üzerine aracı süren sürücü, diğer araca ikinci kez çarptı. Caddede meydana gelen olay sırasında araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafları güçlükle ayırırken, husumetli 2 kişi birbirinden şikayetçi olmadı.

Haberin Devamı

Diğer yandan olay anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde öfkeli sürücünün otomobiliyle karşı tarafın aracına çarptığı, karşı tarafın ise diğer aracın camına taş attığı anlar yer alıyor.