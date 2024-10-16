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Hasmıyla trafikte karşılaşınca dehşet saçtı... Otomobiliyle araca defalarca çarptı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Büyükçekmece#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 10:38

Büyükçekmece’de aralarında husumet bulunan 2 kişi trafikte karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıkınca bir kişi otomobiliyle karşı tarafın aracına defalarca çarptı. Otomobili hasar gören kişi ise diğer aracın camına taş attı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmazken olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 kişi yolda karşılaştı. Taraflar arasında eskiye dayanan husumetleri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflardan biri otomobiliyle husumetlisinin aracına çarptı.

Hasmıyla trafikte karşılaşınca dehşet saçtı... Otomobiliyle araca defalarca çarptı

ARACI HASAR GÖREN KİŞİ KARŞI TARAFA TAŞ ATTI

Aracı hasar gören kişi ise, diğer aracın camına taş attı. Husumetlisinin üzerine aracı süren sürücü, diğer araca ikinci kez çarptı. Caddede meydana gelen olay sırasında araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafları güçlükle ayırırken, husumetli 2 kişi birbirinden şikayetçi olmadı.

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Hasmıyla trafikte karşılaşınca dehşet saçtı... Otomobiliyle araca defalarca çarptı

Diğer yandan olay anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde öfkeli sürücünün otomobiliyle karşı tarafın aracına çarptığı, karşı tarafın ise diğer aracın camına taş attığı anlar yer alıyor.

Hasmıyla trafikte karşılaşınca dehşet saçtı... Otomobiliyle araca defalarca çarptı

Hasmıyla trafikte karşılaşınca dehşet saçtı... Otomobiliyle araca defalarca çarptı

 

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#İstanbul#Büyükçekmece#Kavga

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