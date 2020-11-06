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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 06.11.2020 - 15:12 | Son Güncelleme:

Husumetlisini vuran cezaevi firarisi yakalandı

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Husumetlisini vuran cezaevi firarisi yakalandı
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KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, husumetlisi T.S'yi tabancayla vurup yaralayan cezaevi firarisi F.A., yakalandı.

Husumetlisini vuran cezaevi firarisi yakalandı
Kandıra ilçesinde tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra firar eden F.A., 17 Ekim günü Dilovası ilçesinde husumetlisi T.S.’ye tabancayla ateş açtı. T.S. bacağından yaralanırken F.A. kaçtı. Çalışma başlatan polis ekipleri F.A.'nın Körfez ilçesinde saklandığını tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonla F.A., olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. F.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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