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Husumetlisini taksiye binerken öldüren şüpheli tutuklandı

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#Diyarbakır#Yenişehir#Cinayet
Husumetlisini taksiye binerken öldüren şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 14:31

Diyarbakır'da husumetlisi Yusuf Birol’u (34), taksiye binerken tabancayla vurarak öldüren Ensari Çelik (31), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Olay, 13 Nisan gecesi Yenişehir ilçesi Seyrantepe Köprülü Kavşak’taki taksi durağında meydana geldi. Yusuf Birol, taksiye binerken kendisini takip eden husumetlisi Ensari Çelik’in silahlı saldırısına uğradı. Çelik’in, peş peşe ateş ettiği Birol, kanlar içerisinde yere yığıldı. Ensari Çelik kaçarken, taksi şoförü tarafından hastaneye götürülen Yusuf Birol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Birol, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla Ensari Çelik, yakalanıp gözaltına alındı. Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Diyarbakır#Yenişehir#Cinayet

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