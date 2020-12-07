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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 07.12.2020 - 13:56 | Son Güncelleme:

Husumetlisini tabancayla yaralayıp, motosikletle kaçtı

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Husumetlisini tabancayla yaralayıp, motosikletle kaçtı
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İZMİT’te Ali K., aralarında husumet olan Yüksel S.’yi evinin önünde tabancayla vurarak, yaraladıktan sonra motosikletle kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde, Tavşantepe Mahallesi Akif Sokak’ta meydana geldi. Ali K., aynı sokakta oturduğu ve aralarında husumet bulunan Yüksel S.’nin evinin önüne gitti. Burada Yüksel S. ile tartışan Ali K., tabancasını çıkararak, 3 el ateş etti. Mermilerden birinin sağ dizine isabet etmesi sonucu yaralanan Yüksel S., yere yığılırken, Ali K. ise motosikletle kaçtı. Yüksel S.’nin ailesinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yüksel S., sağlık görevlilerince ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olay yerinden kaçan Ali K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Husumetlisini tabancayla yaralayıp, motosikletle kaçtı

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