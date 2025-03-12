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Husumetlisini sırtından vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Polis#Şiddet
Husumetlisini sırtından vurdu
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 17:32

Adana'da sulama suyu için camiye anons yapmaya giden B.B., yolda karşılaştığı husumetlisi A.Ç.'nin tüfekle açtığı ateş sonucu sırtından yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde ilçedeki Hamam Mahallesi Tılan mevkiinde meydana geldi. B.B., mahalleye verilen sulama suyu için camiye anons yaptırmaya giderken husumetlisi A.Ç. ile karşılaştı. B.B. caminin kapısındayken A.Ç.'nin tüfekle açtığı ateş sonucu sırtından yaralandı. A.Ç. olayın ardından kaçtı. B.B. bir vatandaş tarafından otomobille Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler A.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. B.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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#Adana#Polis#Şiddet

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