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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 17:29 | Son Güncelleme:

Husumetlisini ayağından vurup, polise teslim oldu

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Sedat G. (38), para anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Hasret Ö.'yü (31) tabancayla ayağından vurarak, yaraladı. Sedat G., olay sonrası polise teslim oldu.

Husumetlisini ayağından vurup, polise teslim oldu
Olay, saat 15.00 sıralarında, Orhanlar Mahallesi Kaneriağzı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, para anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Sedat G. ve Hasret Ö., yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşünce Sedat G., tabancayla Hasret Ö.'ye ateş etti. Mermilerin sağ ayağına isabet etmesi sonucu Hasret Ö., yaralandı. Hasret Ö., araçla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sedat G. ise polis merkezine giderek, teslim oldu.

 

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