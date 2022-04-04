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Husumetlisini av tüfeğiyle vurdu

#Çorum#Denetimli Serbestlik#Yaralama
Husumetlisini av tüfeğiyle vurdu

Çorum'da T.A., denetimli serbestlik binası önünde husumetlisi tarafından av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Binanın giriş kapısında bekleyen T.A.’ya husumetlisi E.Ç. tarafından av tüfeğiyle ateş edildi. Saçmalar T.A.'nın bacağına isabet etti.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. T.A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan T.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

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#Çorum#Denetimli Serbestlik#Yaralama

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