Husumetlisini ara sokağa götürüp vurdu... Saldırı kamerada

#Bursa#Suç#Güvenlik Kamerası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 14:45

Bursa'da 2 kişi, husumetli oldukları 24 yaşındaki Furkan B.’yi, otomobille takip edip, ara sokağa götürerek tabancayla bacağından vurdu. Şüpheliler otomobille kaçarken, o anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Mayıs’ta gece yarısı Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi Toprak Sokak’ta meydana geldi. E.K. ve K.A., husumetli oldukları Furkan B.'yi otomobille takip etti. Otomobilden inen E.K., Furkan B.'yi konuşma bahanesiyle ara sokağa götürdü. K.A. ise otomobilden inip, tabancayla ateş etti.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Furkan B. bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheliler geldikleri otomobille kaçtı. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Furkan B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

