Husumetlisine silahla saldırdı

Olay, dün akşam Seki Çeşme mahallesi Hoca Mahmut Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Yılmaz, beraberine arkadaşları Mustafa Tartan, Y.Ö. ve M.K.'yi de alıp, otomobille, husumetlisi E.D.'nin evinin önüne geldi. 4 arkadaş, evinin önünde olan E.D. ile yanındaki çocukların üzerine ateş açtı. E.D. ve çocuklar kaçarak, saldırıdan kurtuldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek'in talimatı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, 4 saldırganı kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Yılmaz ve Mustafa Tartan mahkemece tutuklandı, Y.Ö. ve M.K. ev hapsine çarptırıldı.