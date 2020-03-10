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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 10.03.2020 - 15:31,Son Güncelleme:/

Husumetlisine ateş açtı, yoldan geçen liseli genci vurdu

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Husumetlisine ateş açtı, yoldan geçen liseli genci vurdu
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SAMSUN'da, husumetlisine ateş eden Batuhan A.( 22), yoldan geçen lise öğrencisi A.K.'yi (15) omzundan vurdu. A.K. tedaviye alınırken, Batuhan A. polis tarafından yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Batuhan A. ve O.Ç. (42), Mescizade Sokak'ta karşılaşıp, tartışmaya başladı. Bu sırada, Batuhan A., belinden çıkardığı tabanca ile O.Ç.'ye ateş açtı. Ancak tabancadan çıkan kurşun, olay yerinden geçen 19 Mayıs Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi A.K.'nin omzuna isabet etti. Batuhan A. ve O.Ç., farklı yönlere koşarak kaçarken, yaralı liseli çağrılan ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından çevrede araştırma başlatan polis, Batuhan A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Başlatılan soruşturma sürüyor.

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