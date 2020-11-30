Husumetlisince sokak ortasında tabancayla vuruldu

Olay, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Sever, iddiaya göre sokakta karşılaştığı kimliği henüz belirsiz husumetlisi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sever, husumetlisi tarafından tabancayla ayağından vurularak yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde kalan Sever, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil Servis’te tedaviye alınan Sever’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.