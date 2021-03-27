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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)-
Haber Giriş: 27.03.2021 - 08:04 | Son Güncelleme:

Husumetlilerine tüfekle ateş açtı! Yaralılar var

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Husumetlilerine tüfekle ateş açtı! Yaralılar var

Samsun'da Sebahattin Ş. (23) sokakta tartıştığı E.K. (20) ve babası S.K.'ya tüfekle ateş açtı. Olayda baba ve oğlu ile tarafları ayırmaya çalışan H.G. (56) adlı kadın yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Sebahattin Ş., husumetli olduğu E.K. ve babası S.K. ile tartıştı, ardından tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, baba ve oğlu ile tartışmayı ayırmak isteyen H.G.’ye isabet etti. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Cinayet Bürosu ekiplerince Sebahattin Ş.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Husumetlilerine tüfekle ateş açtı Yaralılar var

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