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Husumetlilerine ateş açtılar, yoldan geçen kadını vurdular

#Samsun#Kovalamaca#Silahlı Saldırı
Husumetlilerine ateş açtılar, yoldan geçen kadını vurdular

Samsun'da Selahattin S. (19) ile Yasin S. (25), Azeri uyruklu husumetlileri F.S.'yi tabancayla kovaladığı sırada yoldan geçen Kader U.'yu (40) bacağından vurdu. Kader U.'yu yaraladıktan sonra kovalamacaya devam eden 2 şüpheli, sıkıştırdıkları F.S.'yi de darp ettikten sonra kaçmaya çalıştı. Polis 2 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Selahattin S. ile Yasin S., iddiaya göre aralarında husumet bulunan Azeri uyruklu F.S.'yi tabancayla kovalamaya başladı. Şüphelilerden biri F.S.'nin arkasından ateş etti, bu sırada kurşun yoldan geçen Kader U.'ya isabet etti. Kader U. bacağında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kader U.'yu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

KOVALAMAYA DEVAM ETTİLER

Kader U.'yu yaraladıktan sonra kovalamacaya devam eden 2 şüpheli, Büyükcami Tramvay Durağı'nda sıkıştırdıkları F.S.'yi de darp ettikten sonra kaçmaya çalıştı. Polis 2 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Darp edilen F.S. ise Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Cinayet Bürosu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Samsun#Kovalamaca#Silahlı Saldırı