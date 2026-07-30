Husumetlilerine ateş açıp yoldan geçen Selahattin'i öldürmüştü: Zırhlı araçla adliyeye götürülen zanlı tutuklandı

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Olay, 28 Temmuz’da saat 20.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Efe Gözgeç, caddede karşılaştığı husumetlileri H.Y. ve B.Y.’ye tabancayla ateş etti. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar, bu sırada kaldırımda yürüyen ve olayla ilgisi olmayan Selahattin Onmaz’a isabet etti.

Onmaz yere yığıldı, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Selahattin Onmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Onmaz’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Gözgeç’in, olay yerine yakın bir sokaktaki evde saklandığını tespit eden polis, adrese baskın yaptı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde, “Husumetli olduğum kişileri görünce tabancayla ateş açtım. Yanlışlıkla yoldan geçen başka biri vuruldu. Pişmanım” dedi.

ZIRHLI ARAÇLA SEVK EDİLDİ

Hasan Efe Gözgeç, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için zırhlı araçla Adli Tıp birimine götürüldü. Çevik kuvvet polisleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Gözgeç, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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