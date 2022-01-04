Husumetlileri bıçaklamıştı... Acı haber geldi

Haberin Devamı

Olay, dün gece saatlerinde, Darıca ilçesinde Osmangazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Onur Çınar Kaplan, caddede aralarında husumet bulunan U.K. ve İ.K. ile karşılaştı.

3 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Onur Çınar Kaplan bıçaklandı, U.K. ve İ.K. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı Onur Çınar Kaplan’ı özel bir hastaneye kaldırdı.

Evli ve 1 çocuk babası olan servis şoförü Kaplan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan U.K. ve İ.K’yi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.