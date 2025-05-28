×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Husumetlileri arabadan ateş etti, 8 kişi hastanelik oldu

Güncelleme Tarihi:

#Elazığ'da Silahlı Saldırı#Güvenlik Kamerası#Husumetliler
Husumetlileri arabadan ateş etti, 8 kişi hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 10:47

Elazığ'da bir grup tarafından husumetlilerine yönelik gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıda, 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Seyir halindeki arabadan açılan ateş anına ilişkin görüntüler kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

 

Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2'si ağır 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Ulukent Mahallesi Mevlana Caddesi'nde dün gece bir iş yeri önünde oturanlara, seyir halindeki bir araçtan silahla ateş açıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan E.A, Ö.M, Y.B, C.Ç, M.F.A, N.R.P, E.B. ve G.B. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaralılardan E.A. ve Ö.M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Öte yandan, silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elazığ'da Silahlı Saldırı#Güvenlik Kamerası#Husumetliler

BAKMADAN GEÇME!