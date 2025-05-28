Husumetlileri arabadan ateş etti, 8 kişi hastanelik oldu

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Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2'si ağır 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Ulukent Mahallesi Mevlana Caddesi'nde dün gece bir iş yeri önünde oturanlara, seyir halindeki bir araçtan silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan E.A, Ö.M, Y.B, C.Ç, M.F.A, N.R.P, E.B. ve G.B. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaralılardan E.A. ve Ö.M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Öte yandan, silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.