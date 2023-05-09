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Husumetliler sokak ortasında çatıştı, olayla alakası olmayan kişi hayatını kaybetti

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#Adana#Adana Haberleri#Çatışma
Husumetliler sokak ortasında çatıştı, olayla alakası olmayan kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 10:03

Adana'da hasımlarıyla sokakta silahla çatışırken düğüne giden kocanın ölümüne karısının da ağır yaralanmasına neden olan şüphelilerden 4'ü yakalanıp tutuklandı.

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Olay, 30 Nisan’da akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O sırada olayla alakası olmayan ve otomobille düğüne giden Hasan ve Beşire Önder çifti, çatışmanın ortasında kaldı. Çiftten kocanın başına, karısının ise vücuduna kurşun isabet etti. Şüphelilerden biri ise göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Hasan Önder, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beşire Önder ve şüpheli Remzi B.’nin (45) ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Husumetliler sokak ortasında çatıştı, olayla alakası olmayan kişi hayatını kaybetti


Polis, olaya karışan şüphelilerden birinci gruptan Hasan Ş. (27), Recep A. (21) ve Eyüp B.’yi (37), ikinci gruptan ise Akın C.’yi (20) gözaltına aldı. İkinci gruptaki şüphelilerden Remzi B.’nin hastanede tedavisi sürerken, kaçan İrfan B. (20) ve Kadir D.’yi (30) yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Husumetliler sokak ortasında çatıştı, olayla alakası olmayan kişi hayatını kaybetti


Gözaltında olan 4 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların tamamı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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#Adana#Adana Haberleri#Çatışma

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