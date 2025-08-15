Husumetli olduğu amcasının oğlunu öldürdü

Haberin Devamı

Olay, saat 19.30 sıralarında Orhangazi'ye bağlı kırsal Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfi Baylar (75), aralarında husumet bulunan amcasının oğlu A.B.'nin (52) göl kenarındaki bağ evine gitti. Çıkan tartışmada A.B., tüfekle traktör üzerindeki Seyfi Baylar'a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Baylar hayatını kaybederken, A.B. olaydan kısa süre sonra Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince evinde gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.