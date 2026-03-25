Husumetli olduğu akrabasını öldüren sanığın cezası belli oldu

Haberin Devamı

Olay, 6 Ocak 2025’te Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Maksut Beğtaş, ATM önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Uğurcan Bozan, Kocaeli polisinin İstanbul’da düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı. Cinayetin, akraba iki aile arasında geçmişe dayanan husumet ve kan davası nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Bozan’ın babasının ölümünden sorumlu tuttuğu Beğtaş’ı bir süre takip ederek Karamürsel’de tabancayla vurduğu belirlendi.

İLK DURUŞMADA ‘PİŞMAN DEĞİLİM’ DEMİŞTİ

Uğurcan Bozan hakkında ‘Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme’ ve ‘Ruhsatsız Silah Bulundurma’ suçlarından hazırlanan iddianame Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Temmuz 2025’te yargılanmasına başlanan Bozan, ilk duruşmada, “Babamın ölümüne sebep olduğu için yaptım. Olaydan dolayı pişman değilim” demişti.

Haberin Devamı

KARAR DURUŞMASINDA ‘PİŞMANIM, KEŞKE ÖLDÜRMESEYDİM’ DEDİ

Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık, taraf yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Uğurcan Bozan, “Şahsı kan gütme amacıyla bu eylemi gerçekleştirmedim. Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı. Pişmanım. Babama yönelik gerçekleşen eylemde rolü olduğunu düşündüğüm için öldürdüm. Pişmanım keşke öldürmeseydim. Aleyhime olan hükümler üst sınırdan uygulansın, tahliyemi talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu Uğurcan Bozan ‘Pişmanım’ diye cevap verdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklamayan mahkeme heyeti sanık Uğurcan Bozan’ın üzerine atılı suçu kan gütme saikiyle tasarlayarak işlediğine kanaat getirerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Bozan’a ayrıca ruhsatsız olarak silah bulundurma suçundan 10 bin lira para cezası verilmesine ve tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.