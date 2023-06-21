Husumetli olduğu akrabası baba-oğulun baltalı saldırısında yaralandı

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Olay, geçen hafta pazar günü Mengen ilçesine bağlı Dereköy köyünün Mesler Mahallesi'nde meydana geldi. Oturdukları 4 katlı binadaki hisseleri nedeniyle Çetin K. (53) ile ağabeyi Yılmaz K. arasında husumet oluştu. Taraflar evin önünde karşılaşınca önce tartışma, ardından kavga çıktı. Sesleri duyan Elvide K., evinin penceresinden Yılmaz K. ve oğlu Suat K.’nin eşine saldırdıklarını görüp, yardıma koştu. Baba-oğul, araya giren Elvide K.'ye balta ve yumrukla saldırdı. Elvide K., başına ve vücuduna aldığı darbelerle kanlar içerisinde yere yığıldı. Çetin K. ise kolundan hafif yaralandı.

Suat K. ve Yılmaz K. evlerine giderken, Çetin K. de jandarma ve sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Elvide K., gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Mengen İlçe Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Elvide K.'nin arbede sırasında vücudunda kesikler oluştu, burnu kırılırken kaburgalarında çatlak ve kolunda incinme oldu. Kaşı yarılan ve kolu alçıya alınan Elvide K., taburcu edilirken, üst katta oturan kayınbiraderinin kendisine ve çocuklarına tekrar saldırmasının korkusunu yaşadığın söyledi.

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Şikayet üzerine gözaltına alınan Yılmaz K. ve oğlu Suat K. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Çetin K. ile eşi Elvide K., baba ve oğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘YER YURT MEVZUSU YÜZÜNDEN BİZİ SİNDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Kardeşinin yer mevzusu yüzünden kendilerini sindirmeye çalıştığını belirten Çetin K., “Ben Ankara’da düğündeydim. O gün akşam sopalarla çocuğumun önünü kesmişler. Daha sonra biraderim beni arayıp 'Bu iş kötüye gidiyor' diye beni tehdit etti. Aramızda yer yurt mevzusu var, bizi sindirmeye çalışıyorlar. Ankara’dan gelip sabah kalktığımda ocakları yaptırmak için köy konağına gittim. Daha sonra geldiğimde karşılaştık ve elinde balta vardı. Baltayı atmasını ve öyle konuşmak istediğimi söyledim. Elinde baltayı atmayarak sana vururum dedi. O sırada zaten arbede yaşandı. Sonra eşim geldi araya girdi o da yere yıkıldı. Ben de yere düştüm o sırada kafama tekme attılar” diye konuştu.

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'KABUSU YAŞADIM'

Elvide K. ise, eşinin Çankırı'da aşçı olarak çalıştığını ve çoğu zaman evde yalnız olduğunu ifade ederek,

“Kabus yaşadım. Ben evdeyken sesleri duydum ve camdan baktığımda baltayla saldırdıklarını gördüm ve hemen fırladım. İtiş kakış yaşandı baltayı da elinden bırakmadı. Bir gün önce burada ben yoktum çocuklarıma saldırmışlar. Neden çocuklarımla uğraşıyorsunuz, dedim. Tehdit ve küfürlerden sonra baltayla saldırdılar, yumruk attılar. Boğazımı sıkıp yere fırlattılar. Kafamdan kanlar fışkırdı, kendimden geçmişim. Burnumda kırıklar var dikişler var. Kolumda da zedelenme var alçıya alındı. Şikayetçiyim sonuna kadar. Benim olsun çocuklarımın olsun canı tehlikede. Köy muhtarına da hayatımız tehlikede, diye söyledim. Bizi bu evden bir hissemiz var, diye atmak istiyorlar” dedi. (DHA)