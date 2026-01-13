×
Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2026 16:56

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yüzleri maskeli 2 kişi, husumetli oldukları Yasin Acun’u (35), girdiği Kur’an kursu binasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Güvenlik görevlisini de yaralayan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetlilerinden kaçan Yasin Acun, Kur’an kursunun binasına girdi. İçeri giren yüzleri maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle Yasin Acun’a ateş etti. Şüpheliler güvenlik görevlisi O.Ç.’yi (34) de silahla vurup yaralayarak kaçtı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yasin Acun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı güvenlik görevlisi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

ŞÜPHELİLER BİRBİRİNİ YARALADI

Yunus polisleri, kaçan 2 şüpheliyi olayda kullandıkları değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

