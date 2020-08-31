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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 31.08.2020 - 09:47 | Son Güncelleme:

Husumetli komşular arasında gittikleri düğün sonrası bıçaklı kavga çıktı, kardeş öldü ağabey yaralı

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Husumetli komşular arasında gittikleri düğün sonrası bıçaklı kavga çıktı, kardeş öldü ağabey yaralı
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AKSARAY’da, arazi meselesi nedeniyle husumetli olan komşu 2 aile arasında gittikleri düğün sonrası çıkan kavgada Eray Kargın (20) bıçaklanarak öldürüldü, ağabeyi İsmail Kargın (26) yaralandı. Olaydan sonra kaçan Muhammed Karakaya (66) ile oğulları Gökhan Karakaya (23) ve Ramazan Karayaka (26) jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeşilova beldesinde yaşandı. Eray Kargın ve İsmail Kargın kardeşler gittikleri düğünde aralarında arazi nedeniyle husumet bulunan komşuları Muhammet Karakaya ve oğulları Gökhan Karakaya ile Ramazan Karakaya'yla karşılaştı. İki aile tartışıp, kavga etmeye başladı. Düğün sahipleri, tarafları ayırdı.

Ancak komşular, düğün bitiminde döndükleri evlerinin önünde yeniden kavgaya tutuştu. Kavgada Eray Kargın sol göğsünden, ağabeyi İsmail Kargın da karnından bıçaklandı. Kardeşlerden Eray Kargın otomobille, İsmail Kargın ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Eray Kargın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsmail Kargın ise tedaviye alındı.

Olaydan sonra kaçan Gökhan Karakaya ve Ramazan Karayaka ile babaları Muhammed Karakaya jandarma tarafından yakalandı.

Kavgada aldığı tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralanan Muhammed Karakaya da özel hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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