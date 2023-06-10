Husumetli iki işçi birbirini öldürdü

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Olay, saat 17.00 sıralarında Özalp ilçesine bağlı Mahmutalan ile Şehittepe mahalleleri arasındaki kırsal alanda meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olan belediye işçileri M.B. ve İ.G. arasında tartışma çıktı.

ARAÇTA TARTIŞMA ÇIKTI

Araç içerisinde çıkan tartışma kısa sürede büyürken, iki kişi de tabancaları ile birbirlerine ateş etti. Olayda İ.G. olay yerinde, M.B. ise kaldırıldığı Özal Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Jandarma, olayın yaşandığı her iki mahalle arasında geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.