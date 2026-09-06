×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#İslahiye#112 Acil Çağrı Merkezi
Husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 01:41

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde konuşmak için dağlık alanda buluşan husumetli iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, İslahiye ilçesi Tahtaköprü Barajı yakınlarındaki dağlık arazide meydana geldi.

İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, konuşmak için dağlık alanda buluştu. Buluşma sırasında gruptakiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine olay, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Cenazeler ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#İslahiye#112 Acil Çağrı Merkezi

BAKMADAN GEÇME!