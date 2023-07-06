×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Husumetli ailelerin bıçaklı kavgasında 1'i polis 3 yaralı, 4 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Polis#Kavga
Husumetli ailelerin bıçaklı kavgasında 1i polis 3 yaralı, 4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 10:39

Şanlıurfa'da, husumetli 2 akraba ailenin bıçaklı kavgasında, olayı ayırmaya çalışan polis memuru ile birlikte toplam 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İddiaya göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde, gece saatlerinde, aralarında husumet olan akraba 2 ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, cadde ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilmeyen 2 kişi bıçakla yaralandı. İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden 1 polis memuru, tarafları ayırmaya çalışırken kolundan bıçakla yaralandı. Yaralı polis ile diğer 2 kişi, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Takviye gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Polis#Kavga

BAKMADAN GEÇME!

Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar? ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

#Sivrisinek
Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso
İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık